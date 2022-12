Cincuenta años de Sociología Institucional en Panamá

Hacer ciencia en sociología no solo significa transformar hechos sociales en objetos de conocimientos en vínculo programático con las políticas públicas; hacer ciencia sociológica es también, producir conocimientos válidos, aun cuando no exista en la inmediato un requerimiento programático para la acción institucional o colectiva.

En un clásico de la sociología contemporánea –Cuestiones de Sociología—, Pierre Bourdieu manifestaba que, “cada descubrimiento de la ciencia (sociología) desencadena un inmenso trabajo de ‘critica’ retrógrada, que tiene a su favor todo el orden social y cuyo objetivo es volver a cubrir lo que había sido descubierto”. Inmenso contexto teórico político, que nos permite colocar los 50 años de la Sociología y de los Sociólogos en Panamá. No obstante, dual ha sido la trayectoria histórica de una ciencia que desde sus orígenes (Durkheim, Weber, Parsons, et al.) “juega” al orden; pero que también es “una ciencia que molesta” (Marx, Wallerstein, Bourdieu, et al.).

