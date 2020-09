Cinco teléfonos móviles para aprovechar los Tecnoprecios de El Cortes Inglés y ahorrarte más de un 25% en su compra

– Motorola Moto G8 Plus 4 GB + 64 GB . De los aspectos más reseñables de este modelo de Motorola cabe no pasar por alto, sin ninguna duda, por su potente batería de 4000 mAh, capaz de resistir hasta 40 horas con una autonomía completa; aunque también destaca el sistema de carga rápida con el que reponer el gasto de energía.

‘PopSockets’, anillos luminosos para selfies y hasta fundas térmicas. En cuestión de accesorios tecnológicos para tu móvil eres un auténtico experto. Así, este verano has conseguido convencer a todos tus amigos de que era posible bañarse en el mar con el smartphone, siempre y cuando tuvieras una funda impermeable y de que no es necesario colocar un soporte muy aparatoso en el coche para colocar el GPS. Sin embargo, tu móvil hace mucho tiempo que te está pidiendo a gritos ser reemplazado por un modelo nuevo que cuente con más prestaciones y con una autonomía que te aguante el ritmo durante todo el día.

You May Also Like