Cinco series cortas de Netflix que puedes empezar y acabar en una tarde

Hay series que se estiran en el tiempo y llenan años de episodios, ‘plot twists’, giros dramáticos, épica y horas de diversión, como ‘Juego de Tronos’, ‘Jane la Virgen’ o ‘Cómo conocí a vuestra madre’, cada uno en su temática. Hay otras, que hacen lo mismo, pero de forma comprimida, en apenas tres, cuatro o cinco horas, como las cinco que puedes encontrar en este artículo y que son perfectas por si por fin tienes una tarde libre o simplemente porque no estás en ese momento de tu vida en el que te apetece colgarte de una historia durante meses.

En estos cinco títulos encontrarás misterio, humor, amor, inspiración, valor, sexo y, sobre todo, entretenimiento para una tarde, cortesía de la plataforma de streaming de Netflix.

Cinco series para hacerse un maratón de una tarde



‘Unorthodox’. Está inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman, y cuenta, a través de cuatro capítulos de apenas una hora los detalles de la vida de esta escritora que se desligó de una comunidad ultraortodoxa judía.

‘Alias Grace’. Con una atmósfera que recuerda a ‘El cuento de la criada’ pero con apenas seis episodios de 45 minutos cada uno, Las similitudes con la historia de Margaret Atwood no son casuales: también es esta autora quien ha dado vida a este personaje del siglo XIX que depende de la evaluación de su salud mental para se exculpada o no de sus crímenes.

‘Esta mierda me supera’. Compuesta por siete episodios de unos 20 minutos aproximadamente. Recuerda a otra serie relativamente reciente, ‘The End of the f***ing World’ y no es para menos: ambas ficciones comparten creador, Jonathan Entwistle. También el sentimiento adolescente de la desubicación, el amor temprano y, por supuesto, que pueden convertirse en un maratón de una sola tarde.

‘Bonding’. Con siete capítulos de entre 12 y 18 minutos Netlflix hizo una arriesgada apuesta con esta serie sobre una dominatrix y su mejor amigo. El propio director, Rightor Doyle, reveló que esta serie que busca derribar prejuicios y hablar libremente sobre la sexualidad está basada en hechos reales de su llegada a Nueva York.

Y, por último, por si todavía no la has visto, la española ‘Paquita Salas’, obra de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Cuenta con tres temporadas a través de las cuales narra desde la tragicomedia la historia de Paquita, una afamada representante de actores en los años 90 a la que le cuesta adaptarse a la vida tecnológica. Cada episodio (16) dura aproximadamente 30 minutos.

