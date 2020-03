Cinco recomendaciones para aprovechar el tiempo en casa

Aparta un tiempo para ti. Reservar algunos momentos para hacer aquello que disfrutas o simplemente no hacer “nada” es necesario para desconectar, pues no todo es trabajo, tareas y productividad. Dedícate cada día un rato de ocio, retoma los hobbies que tanto te gustan como escribir, dibujar, cocinar, bailar, etc. También puedes aprovechar este tiempo para ejercitarte en casa, hay infinidad de Apps, tutoriales y rutinas que te ayudarán. Consentirte y cuidar tu aspecto es otra gran idea, prueba tomar una relajante ducha caliente o aplicarte una mascarilla facial.

