cinco modelos (¡con rebaja!) del famoso succionador

A estas alturas de diciembre, las wish list navideñas están casi controladas, porque aún te falta dar con el regalo perfecto para alguno de tus familiares o allegados, puesto que acertar no siempre es fácil dada la gran oferta del mercado. Los juguetes eróticos también forman parte de esta lista de deseos, ya que han dejado de ser un tema tabú y cada vez son más quienes los reciben debajo del árbol. No es de extrañar entonces que fuera en esta época del año cuando el Satisfyer saltó a la fama y se convirtió en protagonista de debates, conversaciones y, también, en todo un best seller. Desde entonces, y aunque no es el único, no hay Navidad en la que no se nombre y en la que no pensemos en él como el regalo perfecto. De hecho, muchos aprovecharon el pasado Black Friday donde se podía conseguir a precios mínimos históricos para adelantar sus compras navideñas.

Desde EroticFeel han decidido ponérnoslo fácil y han destacado cinco juguetes eróticos de su Top Ventas para que la elección, en función del usuario, sea mucho más sencilla. Así, de la mano de la conocida marca de succionadores de clítoris, han rebajado hasta un 40% los gadgets con los que acertar en nuestros regalos navideños. ¿Te animas a echarles un vistazo y encontrar el regalo más deseado?

Este es el Top ventas de EroticFeel, ¿con cuál te quedas?

– Satisfyer Curvy 2, ¡al 37% de descuento! Este succionador de clítoris con ondas de presión y vibración es uno de los primeros de la marca en incluir su nueva app gratuita para controlarlo a distancia, crear patrones de estimulación infinitos, sincronizar las vibraciones con tu música, guardar tus patrones favoritos e incluso compartirlos con otros de forma anónima.

Satisfyer Curvy 2. EroticFeel

– Satisfyer Double Joy, ¡al 30%!Ideal para aquellos que quieren innovar en pareja, este juguete erótico es capaz de estimular, al mismo tiempo, clítoris, el punto G y el pene. También compatible la app, una de las novedades más interesantes, divertidas y sensuales de este gadget es que convierte tus palabras en oscilaciones que sentirá tu pareja.

Satisfyer Double Joy EroticFeel

– Satisfyer Dual Love, ¡al 20%! Elaborado en silicona médica, recargable y sumergible, este juguete todoterreno es perfecto para aquellos que quieren disfrutar de todas las zonas erógenos de su cuerpo. Con función manual o automática, el Dual Love pone a nuestra disposición 11 modos de vibración diferentes para que cada usuario lo disfrute del modo o intensidad deseado.

Satisfyer Dual Love. EroticFeel

– Satisfyer Dual Pleasure, ¡al 40% de descuento! Al contrario que otros de los modelos de la marca, este dispositivo se puede colocar directamente sobre el clítoris de forma 100% segura gracias a su grado de silicona médica, para disfrutar de sus 11 intensidades de succión. Pero también es un 2 en 1 que permite darle la vuelta para descubrir hasta el placer más oculto.

Satisfyer Dual Pleasure. EroticFeel

– Satisfyer Pro Deluxe, ¡al 30% de descuento!Este modelo, increíblemente silencioso, cuenta con 11 marchas de succión para poder ofrecer una estimulación más suave o más enérgica según apetencia. Para ello, emplea ondas de presión sin contacto directo. Además, puede usarse bajo el agua y, también, durante las relaciones de pareja para intensificar los orgasmos.

Satisfyer Pro Deluxe. EroticFeel

