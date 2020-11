cinco (mini)tentaciones ‘beauty’ que querrás tener en tu neceser

No hay beauty addict al que se le escape ninguno de estos dos nombres: Birchbox y MAC . Mientras que el primero es el ecommerce de envío de cajitas de belleza personalizada más popular de nuestro país (¡y de medio mundo!), el segundo es una de las firmas de maquillaje más prestigiosas, reconocidas y deseadas del panorama internacional. En definitiva: ¡quién no quiere codearse con ellos añadiéndolos a su neceser! Una colaboración con la que inician la campaña navideña a la que tienen acceso suscriptores habituales y, también, aquellos que solo quieren disfrutar de esta sinergia profesional que tantas alegrías le va a dar a nuestro cutis.

