cinco minimuestras… ¡y un ‘clutch’ de terciopelo de regalo!

La Navidad, aunque, oficialmente, no empieza hasta final de mes… ¡ya se presiente! No tararear villancicos se ha convertido en una misión casi imposible, nuestra casa ya está repleta de adornos y luces que la hacen aún más acogedora y, por supuesto, ya tenemos claro cuál es la wish list que le pasaremos a nuestros conocidos para que acierten (¡seguro!) con nuestro regalo. Claro que, también, nos toca esforzarnos con los suyos para que el detalle que les hagamos llegar les robe una sonrisa. Así, los días pasan entre recados y quehaceres que, sumados a nuestras intensas rutinas, hacen que muchos desoigamos el cuidado de nuestra piel (¡la más sufridora si hablamos de frío!).

Lejos de darle los cuidados que necesita, la mayoría desatendemos nuestro cutis en invierno al pensar que, por no tomar el sol, no corre peligro: ¡pero nada más lejos de la realidad! Además de estar igual de expuestos a la radiación ultravioleta, las bajas temperaturas tienden a palidecer y resecar nuestra piel y, en contraste, nosotros no paramos de lavarla con agua muy caliente, que puede eliminar la capa protectora natural de la piel y dejarla más expuesta a agentes externos. ¿El resultado? Rojeces, tirantez, zonas peladas y un color apagado.

Pero, tranquila, entre compra y compra navideña, también puedes hacerte un autorregalo con el que disfrutar de momentos agradables al tiempo que te aseguras que tu rostro tiene los cuidados necesarios. ¿Cómo? Suscribiéndote a la última entrega del año de Birchbox que, conscientes de la batalla que libra nuestra piel contra el frío, han seleccionado muchas minimuestras específicas para su cuidado. ¿Quieres descubrirlas, disfrutarlas y lucir una piel envidiable los próximos meses?

Claro que, eso no es todo: como de costumbre, desde Birchbox no han perdido la oportunidad de agasajar a aquellos que confían en sus envíos. Por ello, la cajita de diciembre es un clutch de terciopelo y en color verde botella que, además de contener las minimuestras que seleccionarán según tu perfil beauty, se va a convertir en el accesorio más envidiado de esta Navidad. ¡No te quedes sin él!

