Cinco libros que cambiarán tu forma de ver el mundo

No todos los libros que “muerden” deben dejarnos con esa sensación de desasosiego cuando los cerramos. De hecho, esta obra de Bill Bryson más que planteamientos futuribles que provocan que nuestra cabeza no deje de girar es una explicación. Con una prosa increíble, humor y gran talento para la divulgación , a través de este libro puedes sumergirte en el reto de conocer un poco más y mejor la porción de espacio y tiempo en los que vives. Además, si aceptas el reto, prueba a leerlo en inglés para disfrutar realmente con el autor.

Estremecedor es la palabra que mejor define lo que Viktor Frankl narra en su libro. Desde sus páginas podemos revivir la experiencia del autor en los campos de concentración, cómo a pesar del hambre, el frío, las pérdidas y la constante amenaza de muerte no dejó, en ningún momento, de buscar el significado de la existencia. No se trata de otro testimonio de un superviviente, El hombre en busca de sentido es una auténtica lección existencial.

