Cinco lecciones de Luis Aragonés que pueden ayudar a Luis Enrique en esta Eurocopa

Consciente de que le tenían muchas ganas, nada más llegar a aquella Eurocopa, Aragonés les recordó que iba a ser a él a quien le iban a crucificar en los medios. “Si no llego a la final con este grupo es que soy un mierda”, dijo. Antes ya les había advertido: “ni cuartos, ni hostias. Hemos venido a ganar. Somos los mejores. No hay nadie mejor y lo vamos a demostrar. Nos han matado, pero aquí estamos y no para pasar de cuartos “. La prensa se convirtió en el enemigo, algo que también le ha ocurrido a Luis Enrique.

Cada partido de España en esta Eurocopa ya va a ser una final. Y, en palabras de Aragonés, “las finales no se juegan: se ganan” . No les queda otra, tanto por las expectativas puestas en el equipo como por las ganas que tienen de demostrar al mundo entero que las críticas recibidas fueron injustas.

“Del subcampeón no se acuerda nadie. Hemos venido aquí a ganar la copa de Europa . Están que si somos, que si hacemos fiesta… Hacemos fiesta si les ganamos. Y como somos mejores les vamos a ganar”, resumió sobre el mismo césped del estadio antes de la final de Alemania. Quizá España no era mejor hombre por hombre, o quizá sí. Pero Aragonés les metió en la cabeza que lo eran y eso bastó.

