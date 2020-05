cinco juegos cooperativos para disfrutar de los amigos

No hay día en el que no contéis los segundos que faltan para veros (sin pantalla mediante), en el que no planeéis una comilona para disfrutar del calorcito o una larga sesión de juegos de mesa para averiguar, de una vez por todas, quién es el mejor de todos. Sin embargo, después de tantos días, no os apetece que el más competitivo os pegue un buen repaso o que el que peor perder tiene monte uno de sus numeritos, acusándoos a todos de hacer trampas o aliaros contra él. Pero, ¿hay algún pasatiempo en el que se pueda jugar en equipo y luchar por una victoria conjunta?La respuesta es sí: los juegos de mesa cooperativos.

Esta modalidad, de la que se puede encontrar una gran variedad en el catálogo de Zacatrus, es ideal para estimular la camaradería y para aprender a trabajar en equipo, pues todos los jugadores serán esenciales para ganar… ¡o para perder! Y es que la falta de comunicación o de coordinación entre vosotros (que seguro que no os faltan) puede complicar mucho la resolución de estos enigmas. ¿Les echas un ojo a los que cinco que hemos destacado?

Cinco juegos cooperativos para disfrutar de tus amigos

– Diáspora. Dentro de los juegos de cartas de estilo narrativo, en este, que se encuentra entre los favoritos de los usuarios de Zaracatrus, deberéis resolver una serie de enigmas mientras interactuáis con el sistema mediante tu correo electrónico. Os advertimos: tres historias entrelazadas en un escenario de ciencia ficción y un misterio solo apto para detectives reputados. ¿Os atrevéis?

En Diáspora te espera un misterio sin resolver. Zacatrus

– Pandemia. Sois un equipo de especialistas y, con vuestras habilidades, tenéis que erradicar las cuatro enfermedades que amenazan con extenderse por todo el mundo. A la vez que investigáis su cura, debéis planear una estrategia para evitar su propagación.

¿Cuál va a ser vuestra estrategia? Zacatrus

– Kitchen Rush. Si acabaras de heredar un restaurante, ¿acaso no te rodearías de los mejores para sacarlo a flote? Así que tú y tus amigos sois el mejor equipo para convertir tu herencia en un negocio exitoso. Deberéis contratar personal, hacer los pedidos adecuados y servir a los clientes. Pero ¡corred!, el tiempo vuela.

En este juego debéis convertir al restaurante en un negocio de éxito. Zacatrus

– Los inseparables. Este juego cooperativo os traslada al año 1914 para recrear el día a día de los Poilus, los soldados franceses de la trinchera en la Primera Guerra Mundial. Aunque no aborda el aspecto bélico, el juego ahonda en la capacidad de ayudarse y cooperar como único modo de salvación.

Cooperar es la única manera de vivir. Zacatrus

– Conoces a Dany. A partir de 3 jugadores, este juego pone a prueba vuestra capacidad de comunicaros y haceros entender. Dany es una persona en cuyo interior conviven varias personalidades y tendrá que hacer todo lo posible por deshacerse de ellas. Uno de los jugadores será este personaje y, el resto, las personalidades, aunque no sabréis quien desempeña cada papel. En cada turno, hay que ilustrar con las cartas un concepto o una idea que el juego te propone y que los demás deben adivinar.

¿Se librará Dany de sus personalidades? Zacatrus

