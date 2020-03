Cinco Funko-Pop para hacer honor al regreso de la serie ‘La Casa de Papel’

La casa de Papel vuelve y todo el mundo se pregunta lo mismo : ¿Nairobi está o no está viva? Porque en el final de la tercera temporada de la serie, que llegó a la plataforma de Netflix el pasado verano, la que es una de las atracadoras más queridas, interpretada por Alba Flores, se debatía entre la vida y la muerte tras una jugada maestra de la negociadora Alicia Sierra (Najwa Nimri). Si han pasado ya siete meses no se considera ‘spoiler’, ¿no?

You May Also Like