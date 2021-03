Cinco factores que pueden provocar una cuarta ola de coronavirus en las próximas semanas

El segundo factor es que hay muy poca gente vacunada a nivel global. “No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato” , dice Juan Carlos Said, máster en Salud Pública por el Imperial College de Londres.

El primer factor es que las vacunas tardan en hacer efecto y además, su efectividad no alcanza el 100%. Las principales vacunas son de dos dosis, y tras la primera dosis, pese a tener una buena protección, no es tan completa como cuando se reciben las dos.

