Cinco estrellas Michelin y la feminidad por bandera

“Un hombre primero quiere mostrar lo que sabe hacer mientras que una mujer simplemente busca complacer. Se trata más de emociones a las que se suma una técnica y no de técnicas a las que se añade eventualmente una emoción”, dice Darroze, subrayando que no busca criticar a los hombres, por cuya cocina profesa “un gran respeto”.

Darroze, un rostro muy conocido en Francia por su participación en el popular programa culinario Top Chef, se consagró en enero en la cima de la gastronomía mundial, al obtener una tercera estrella por su restaurante Helene Darroze at The Connaught de Londres y recuperar una segunda con el parisino Marsan. Un hito solo superado por su compatriota Anne-Sophie Pic (8 estrellas) y que la chef, de 53 años, todavía “no se acaba de creer”. Con la pandemia ni siquiera pudo viajar a Londres para celebrarlo con su equipo ni con su amiga Clare Smyth, del Core, también galardonada con la máxima distinción, en un palmarés femenino sin precedentes.

