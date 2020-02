Cinco españoles, sometidos a controles en Camboya tras un crucero en el que una pasajera dio positivo en coronavirus

Durante el viaje, añade, no se detectó ningún síntoma de coronavirus a bordo y la pasajera que ha dado positivo no visitó el centro médico del barco en ningún momento . Otros 20 pasajeros que sí acudieron al médico durante el crucero se han sometido a la prueba del COVID-19 y han dado negativo.

Tras la confirmación de este caso, las autoridades camboyanas no permiten el desembarco de más personas hasta que se completen los test que garanticen que no han contraído el virus. Los test los está realizando este lunes personal del ministerio de Sanidad de Camboya . En esta situación están 255 pasajeros y 747 miembros de la tripulación.

