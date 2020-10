Cinco errores que debes evitar al contratar un depósito bancario

Desde Helpmycash ofrecen consejos a los lectores de 20minutos . Además de la rentabilidad, hay otros factores a tener en cuenta al contratar un depósito bancario. Por ejemplo, debemos tener presente, explican, que “los depósitos se nutren de una única aportación inicial y que el dinero no se podrá recuperar hasta el final del plazo si queremos recibir los intereses, ya que la mayoría de los plazos fijos aplican una penalización si se cancelan anticipadamente o, directamente, no se pueden rescatar hasta el vencimiento”.

No todos los depósitos la incluyen y por eso es importante verificar si el contrato contempla dicha posibilidad pues, de lo contrario, el depósito no se podrá cancelar antes de tiempo.

Los depósitos acostumbran a exigir una aportación mínima inicial, explican las fuentes del comparador financiero. Antes de contratar un depósito a plazo fijo, es importante revisar no solo si el importe mínimo exigido se corresponde con nuestro perfil y si disponemos de capital suficiente, sino que, además, conviene plantearse si se podrá prescindir de ese dinero durante todo el plazo del depósito. La cláusula básica de un depósito estipula que el dinero invertido no se podrá recuperar hasta el final del plazo.

