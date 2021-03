Cinco consejos para que los niños se duerman esta noche con el cambio de hora

Hay algunos trucos para que los niños se relajen antes de dormir. Mandy Gurney recomienda dar al niño un baño tibio durante no más de diez minutos. “ Después, vaya directamente del baño al dormitorio . Para mantener la rutina enfocada, es mejor no volver a la sala de estar, ya que su hijo puede distraerse”, añade.

You May Also Like