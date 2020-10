Cinco consejos para cuidar y proteger las plantas de interior y exterior con la llegada del otoño

El recién estrenado otoño es el momento perfecto para plantar y trasplantar muchas especies. Por ejemplo, árboles y arbustos siempre que éstos no sean de hoja perenne (para los que la mejor época llega en invierno). También podemos decantarnos por plantas con flores resistentes al frío como los pensamientos, el cyclamen o las violas. Y por supuesto, podemos optar por bulbos de otoño que empezarán a florecer en febrero como los tulipanes o los narcisos. Y no nos olvidemos de las hortalizas, quizás llegó el momento de instalar ese pequeño huerto urbano en el balcón o la terraza.

