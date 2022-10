Cinco consejos para comprar por internet de manera segura en el Black Friday

El primer consejo sería comprobar siempre que se compra a través de plataformas seguras y conocidas . Si no conoces el origen del comercio desconfía y antes de comprar mira los comentarios de otros usuarios o infórmate. Además, nunca dejes registrada la tarjeta de crédito ni en los ecommerces de tu confianza, porque estos pueden ser víctimas también de un ciberataque. No te olvides tampoco de comprobar que el sitio web comienza por https://.

Uno de los eventos comerciales con más participación es el Black Friday , que está a punto de comenzar y que se ha consolidado también como una de las jornadas más importantes para las compras online. De hecho, la mayoría de ecommerces y marketplaces aprovechan este Viernes Negro para lanzar ofertas y potenciar sus ventas. No obstante, Internet trae consigo una serie de riesgo y fraudes a los que debemos prestar atención para comprar con seguridad, porque cuando hablamos de ciberataques no nos referimos solo a robo de dinero, sino también al robo de identidades , contraseñas, credenciales de acceso…

