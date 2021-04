Cinco canciones nominadas al Oscar, dos escenarios

Las cinco canciones nominadas al Oscar este año serán interpretadas –en la ceremonia del 25 de abril– desde el nuevo museo del cine y un pueblo de Islandia, en un esfuerzo de los organizadores para dar un giro al formato de la ceremonia.

Las cinco canciones nominadas son: Fight For You, de H.E.R y Tiara Thomas (Judas y The Black Messiah); Hear my voice, de Daniel Pemberton y Celeste Waite (El juicio de los 7 de Chicago); Husavik, de Savan Kotecha, Rickard Görsansoon y Fat Max Gsus (Festival de Eurovisión: la historia de Fire Saga); Io sì (Seen), de Diane Warren, Laura Pausini y Niccolò Agliardi (La vida por delante); y Speak now, de Leslie Odom Jr. y Sam Ashworth (One Night in Miami).

Leslie Odom Jr. actuará desde la terraza del aún no inaugurado Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles, mientras que Husavik será interpretada desde el puerto islandés del mismo nombre.

El pre-show musical Oscars: Into the Spotlight también contará con las actuaciones de H.E.R. y de Diane Warren.

Los organizadores también anunciaron un programa posterior llamado Oscars: After Dark, en el que se grabarán las estatuillas de los ganadores y se realizarán entrevistas a las estrellas.