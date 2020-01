Cinco beneficios de que los niños crezcan con mascotas

Los niños que mientras crecen pueden disfrutar de la compañía de una mascota esto les proporcionará una serie de beneficios a nivel emocional y de desarrollo personal. Por todo esto, incluir como un miembro más de la familia a un perro, gato, conejo o cualquier otro animal de compañía, siempre con responsabilidad, puede convertirse en el inicio de una amistad muy especial.

Tanto la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente (AACAP), como algunos estudios como Childhood Attachment to Pets: Associations between Pet Attachment, Attitudes to Animals, Compassion, and Humane Behaviour o El miembro no humano de la familia: las mascotas a través del ciclo vital familiar explican cuáles son los beneficios que los niños pueden tener si crecen con mascotas.

1. Aprenden lo que es el respeto y la responsabilidad

Tener una mascota es una gran responsabilidad. Es necesario darle de comer, bañarla, sacarla a pasear y brindarle afecto. El artículo El miembro no humano de la familia: las mascotas a través del ciclo vital familiar indica que el animal “puede convertirse en el hermano menor al que al niño cuida”.

Lo interesante es que al ser tratada la mascota como un miembro más de la familia, los más pequeños descubren y comprenden qué es el respeto, algo que después repercutirá favorablemente en sus relaciones. Asimismo, aparece un apego sano, pues el animal necesita cuidados y el niño entiende qué es la responsabilidad y qué acciones se relacionan con ella.

2. Desarrollan su empatía

Algunos niños pueden llegar a maltratar a los animales porque durante su crecimiento no han desarrollado la empatía hacia ellos. Esto no es frecuente que ocurra con aquellos niños que han tenido, desde que son bebés, animales de compañía a su alrededor.

La AACAP afirma no solo que crecer con animales ayuda a que los más pequeños aumenten su empatía, sino la compasión. Una emoción que surge si el animal se pone enfermo, ha sufrido un accidente o parece triste. Todo esto, también explica AACAP que ayuda a que los niños empiecen a desarrollar la comunicación no verbal.

3. Viven su primer acercamiento con la muerte

Aunque los niños crezcan con un animal de compañía que es un cachorro, la contracción de una enfermedad o un accidente puede hacer que muera. Esto que será una experiencia dolorosa y traumática, tiene una parte positiva. Por eso, nunca se le debe ocultar esta muerte a los más pequeños.

Como señala la AACAP, los niños tendrán su primera experiencia de duelo. Si los adultos le ayudan a atravesarlo permitiendo que expresen sus sentimientos, recordando con cariño a la mascota, no sustituyéndola inmediatamente por otra… Todo esto, fortalecerá al niño y le ayudará, en el futuro, a tener una buena gestión emocional ante eventos dolorosos e inesperados.

4. Les preparan para experiencias posteriores

Los niños que crecen con mascotas experimentan lecciones de vida que les permitirán lidiar con circunstancias que les pueden ocurrir cuando sean mayores. Uno de los ejemplos que hemos visto es el de la muerte.

Sin embargo, en este punto también hay cabida para aprender sobre un nacimiento, enfermedades, accidentes y demás situaciones. Todo esto, harán que los niños aprendan a comunicar sus emociones, gestionarlas mejor y saber de qué manera son capaces de afrontar estas experiencias.

5. Fomentan la actividad física

Las mascotas como los perros necesitan salir a la calle. Por eso, los niños verán con naturalidad hacer actividad física, algo importante ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%”.

Crecer con animales también se asocia con un mayor contacto con la naturaleza y reducción del estrés, así como gestión de la ira. Toda una serie de ventajas que hacen que las familias entre cuyos miembros está, al menos, una mascota sea todo un privilegio para los más pequeños.