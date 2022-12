Cinco bajas en el entrenamiento a dos días de la final del Mundial contra Argentina

Sin embargo, hubo otros dos futbolistas que tampoco hicieron acto de presencia en la sesión de entrenamiento francesa. Tchouaméni no entrenó para recuperarse de una contusión en su cadera , mientras Théo Hernández hizo lo propio para cuidarse un golpe en la rodilla . Otras dos bajas fundamentales, aunque podrían recuperarse a tiempo, en el once inicial tipo de Deschamps, que empieza a desdibujarse a pocas horas de la final.

