Cinco artículos indispensables en la cocina con los que vas a ahorrar dinero en tiempos de crisis

Aunque el pan no es un producto extremadamente caro, si lo hacemos en casa ahorraremos aún más, y, también, evitaremos el tener que salir. Para ello debemos contar con una panificadora en la que, además de pan, podemos elaborar gelatinas, yogures, pasteles y hasta arroz. Y ya sabes que las materias primas para conseguirlas no requieren mucha inversión. ¿Te animas?

Aunque las propiedades del aceite de oliva virgen extra son muy beneficiosas para la salud, adquirir este producto o cualquier otra grasa vegetal no siempre es económico. Así que debemos contar con electrodomésticos que nos permitan gastar lo mínimo. Este es el caso de la freidora Cosori sin aceite que ahora está con un 38% de descuento. Este artículo, al no usar grandes cantidades de aceite, cocina los alimentos de forma saludable.

