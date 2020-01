Cinco apps para ponerse por fin en forma y acabar con el eterno ‘mañana empiezo’

Si no se tiene costumbre, ir al gimnasio produce pereza y/o recelo. Una alternativa son apps como Freeletics , encaminadas a hacer ejercicios en casa. Una vez registrados, hay que crear un perfil relativo a objetivos, nivel de forma (no sin humor, puede decirse por ejemplo si te ahogas al subir las escaleras) y preferencias para que el entrenador personal digital se ajuste a nuestras características. Abundan las opciones de pago, si bien en el terreno gratuito permite ver vídeos demostrativos de numerosos ejercicios individuales . En la App Store y Google Play.

You May Also Like