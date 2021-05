Cinco alimentos recomendables para fortalecer la piel antes del verano

Uno de los últimos alimentos recomendados para fortalecer la piel antes del verano son las espinacas. Están repletas de vitaminas (A, C, E, K, B) y ácido fólico. También, las espinacas son ricas en betacaroteno que ayuda a proteger la piel de la radiación solar. Aunque no debemos olvidarnos de la protección desolar, introducirlas en nuestros platos será beneficioso para nuestra piel.

