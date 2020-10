Cinco alimentos o hábitos que contribuyen a fortalecer el cabello

El champú, acondicionador y demás productos pueden debilitar la raíz del cabello, pero ¿qué ocurre con el uso de la plancha y el secador? No solo debilita el cabello, sino que lo daña . Por lo tanto, si es posible evitar estos elementos, mejor. En caso contrario, por ejemplo con la plancha, solo deberíamos utilizarla una vez al día y a una temperatura que no sea demasiado elevada.

