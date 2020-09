Cinco alimentos con los que mantener unos días más el bronceado de verano

El verano está llegando a su fin, no solo porque el otoño está cada vez más cerca, sino porque seguro que ya has empezado a trabajar y no puedes dedicarte el tiempo suficiente para broncearte en la playa o la piscina. ¿El resultado? Un bronceado de verano que lo vas perdiendo sin poder evitarlo.

Tal vez tengas la tentación de apoyarte en pastillas o incluso geles autobronceadores que te permitan mantener ese bonito color de piel durante más tiempo. Pero ¿sabes que los alimentos te pueden ayudar? No todos, pero sí hay cinco que quizás te interese conocer. Aquí te dejamos algunos…

1. Zanahorias

Comer zanahorias no hará milagros, sin embargo, además de que es un buen alimento que introducir en tu dieta sí puede contribuir a que tu bronceado de verano dure más tiempo. ¿Cómo? Gracias al betacaroteno que promueve la formación de melanina. Así que, ya sabes, ¡a comer más zanahorias!

2. Tomates

Los tomates también son muy ricos en betacarotenos y, por eso, te pueden ayudar a mantener durante más tiempo ese bronceado de verano del que estás tan orgulloso. Intenta introducirlos en tu dieta a menudo y elaborar platos diferentes. Conseguirás disfrutar de un bonito color ¡unos días más!

3. Mandarinas

La mandarina no es rica en betacarotenos, pero sí en vitamina C. Esta es otra de las claves que te ayudarán a mantener tu bronceado de verano durante más tiempo. Comerlas no solo te permitirán ponerte moreno más rápido, sino que podrás conservar ese espectacular color de piel un poco más.

4. Kiwis

Los kiwis contienen también vitamina C, por lo que serán otros aliados en tu búsqueda de un bronceado que perdure durante más tiempo. Además, se trata de una opción muy cómoda de llevar a cualquier parte. ¿Qué tal si se convierten en tu postre por excelencia? Un cambio que te beneficiará.

5. Albaricoques

Los albaricoques son una fruta deliciosa y muy nutritiva que te ayuda a hidratar y proteger la piel para que puedas prolongar tu bronceado de verano. Además ¿sabes que esta fruta protege a tu piel de los radicales libres? Una muy buena noticia que la hace indispensable en tu dieta. ¡Consúmela más a menudo!

Melones, sandías, naranjas, calabaza… Son muchos más los alimentos que pueden ayudarte a prolongar tu bronceado de verano, sin embargo, aquí hemos querido darte cinco opciones para que puedas elegir entre ellas y comenzar a introducirlas en tu dieta, poco a poco. Recuerda que no van a hacer milagros.

Con todo, no queremos que te olvides de algo indispensable. Estos alimentos te ayudarán a comer de forma más saludable, aportándote nutrientes e hidratándote y es que una buena alimentación repercute en la piel. Pero, no te olvides de beber agua e hidratarte por fuera.

Hidrata tu piel por fuera con cremas que le vayan bien y, también, por dentro con alimentos nutritivos y saludables. El aspecto de tu piel mejorará y si la cuidas bien el bronceado de verano te durará más tiempo. Pero, recuerda ser constante.