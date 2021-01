Cinco abogados de Trump dimiten a poco más de una semana del ‘impeachment’

Existen dudas entre los demócratas sobre cómo dirigir el juicio y la conveniencia sobre su duración. De acuerdo a The Hill, Biden ha pedido a los demócratas que sea un juicio corto para que este no cope la agenda y le permita seguir con su programa de Gobierno.

Según ha confirmado a CNN Jason Miller, asesor de Trump, que no se ha pronunciado sobre la marcha de los dos letrados, el equipo legal del expresidente no está aún cerrado, pero será anunciado próximamente .

