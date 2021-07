Cierre del dólar hoy 7 de julio del 2021 en México; tipo de cambio

A pesar de que se creía que tras el resultado de las minutas de la Reserva Federal (Fed) sobre la economía estadounidense podría afectar al peso mexicano, esto no sucedió. Por el contrario, luego de que el Banco Central informara que todavía no se ha alcanzado un avance sustancial en la recuperación económica mundial, el peso se vió favorecido.

