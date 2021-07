Cierre de los negocios ‘mata el comercio’

Vacunación clandestina. Su primera reacción a ‘inyectaron agua con azúcar’.

Daniel Pichel (DP): Entonces hay que tener la cara muy dura para estafar a la gente para inyectarles agua con azúcar.

Xavier Sáez-Llorens (XSLL): Difícil de creer. Y, ¿de dónde salieron los viales? Ya se esperaba que desarrollaran la trama así. La pregunta es si los que examinaron fueron los vacunados o no.

Julio Sandoval (JS): ¿Teniendo los frascos etiquetados en el lugar? Imposible.

Lo que más ruido le hace de ese caso.

DP: Cómo se mueven las influencias para que la culpa sea solo del conserje.

XSLL: Que creen que la gente es tonta y se va a tragar el cuento. Como se mire, ahí hubo delito. Si aplicaron salina, también.

JS: Las demasiadas versiones de un mismo hecho documentado, y el silencio de las autoridades que investigan.

Su respuesta a quienes justifican las vacunaciones VIP.

DP: La Constitución dice que nadie debe tener fueros ni privilegios. Algunos creen tenerlos, porque se los hacen creer.

XSLL: Ojalá hagan un examen de autoconsciencia: hay gente que sí necesita la vacuna y puede morir por no tenerla.

JS: Si hay excepciones, que entonces las comuniquen oficialmente.

La vacunación ha sido buena salvo en:

DP: Que a estas alturas ya deberían estar vacunando a todo aquel que quiera.

XSLL: Vacunaciones VIP y clandestinas.

JS: No sancionar a los médicos que promueven el temor y la no vacunación. Eso es un atentado contra la salud pública.

El cierre temprano de los negocios, ¿mata el comercio o el coronavirus?

DP: El comercio. Parece que no leyeran, porque ya hay cualquier cantidad de evidencia que eso no elimina el virus.

XSLL: El comercio. El virus ataca a toda hora. Hay que empezar a tomar decisiones basados en evidencias, no en adaptaciones folclóricas ni improvisaciones.

JS: El comercio. Eso tiene un efecto nulo en el virus. Hay que aprender a vivir con el virus manteniendo la economía abierta.

¿La cuarentena los domingos le corta el día libre al virus o no tiene sentido?

DP: El virus no sabe qué día es. Y domingo es el día que menos se usa el transporte, que es donde más contagios hay.

XSLL: Solo la cuarentena estricta por dos semanas, y solo donde hay propagación, disminuye la transmisión. Lo demás no tiene base científica.

JS: Sinsentido. El virus no tiene día libre. Lo que sí corta es el esparcimiento que le permite salir del encierro a la gente.

La leyenda urbana más memorable que hemos visto sobre la Covid-19.

DP: Que todo esto es una conspiración para tratar de dominar a la gente.

XSLL: Los pediluvios y los sensores térmicos. Y que no te puedes tomar un trago después de la vacuna.

JS: Que la hidroxicloroquina y la ivermectina sirven para algo. Sirven para lo mismo que sirven la cebolla, el té, el limón y el jengibre: para nada.

Que todavía repartan ivermectina e hidroxicloroquina demuestra que…

DP: Alguien debe tener un muy buen negocio. Y lo peor es que le hacen creer a la gente que son la cosota.

XSLL: Podría haber un negocio grande de fondo. Ninguno de esos medicamentos aporta beneficios demostrados.

JS: No se actualizan y toman medidas en base a creencias y reportes anecdóticos.

Su mensaje a Paco Sucre.

DP: Que escuche a los científicos y deje de pensar en política. Y trate de controlar al Tomasito que lleva por dentro.

XSLL: Que se ajuste a la evidencia científica, no al populismo estéril.

JS: Refresque su equipo de trabajo, consulte más y no sea tan autoritario.

¿Quién toma las decisiones: Sucre, Eyra Ruiz, Nito Cortizo o alguien más?

DP: No sabemos quién las toma, pero las toma muy mal. Lo que está pasando aquí no tiene nombre.

XSLL: Una fracción del PRD, con el beneplácito eclesial y comercial. Y todo lo cambian y lo tienen que volver a aclarar.

JS: Sucre y el consejo consultivo, que a veces hasta le dan plomo. Hasta ellos.

¿Por qué Eyra Ruiz tiene tanto poder?

DP: Porque se lo dan. A través de ella, el PRD toma decisiones en el gobierno.

XSLL: No sé, pero de que lo tiene, lo tiene. Hay que preguntarle a Rosario Turner.

JS: Ni idea. Pregúntale al CEN del PRD.

¿Qué justificación válida hay para que las escuelas sigan cerradas?

DP: Ninguna. El consuelo es que no podemos bajar más en la prueba Pisa…

XSLL: Seremos el último país del mundo en abrir las escuelas. Ridículo, injustificable. Y ahora, dirigentes gremiales exigiendo vacunas de una marca…

JS: Ninguna. Es una aberración. Es una de las medidas que hace rato debieron suspender, igual que los toques de queda.

En Panamá, se toman decisiones de pandemia basadas en…

DP: Caprichos, negocios y ocurrencias.

XSLL: Ocurrencias trasnochadas y cálculos políticos.

JS: Cualquier cosa, menos evidencia.

El escándalo que no se debe olvidar.

DP: Ventiladores. Hicieron un negocio con el oxígeno de quienes no podían respirar. El peor grado de ruindad posible.

XSLL: Hospital modular, pruebas en el aeropuerto, ventiladores, compra de insumos y vacunación irregular. Son los imperdonables de la pandemia.

JS: Ventiladores y vacunación clandestina. Los peores escándalos, sin que veamos resultados de las investigaciones.

¿Quién lo ha hecho mejor durante la pandemia, el Minsa o el Seguro?

DP: El Seguro, pero porque ha tenido que dar menos la cara por las decisiones.

XSLL: El pueblo.

JS: El Seguro, no se le puede negar que ha sabido maximizar sus recursos y reorganizar rápido la capacidad hospitalaria.

¿Por quién reemplazaría a Sucre?

DP: Eduardo Ortega, hoy mismo. Espero me perdone por lo que le deseo.

XSLL: Eduardo Ortega. No aceptaría.

JS: Carlos Brandariz. Yo con él sí estaría dispuesto a trabajar.

¿Ya entendió el gobierno para qué sirve la ciencia?

DP: No, y lo demuestra el presupuesto. Le dan más importancia al clientelismo que les permite seguir enchufados ahí para siempre, que a los muertos.

XSLL: En discurso sí; en acción, se limpian con la ciencia para enmascarar desaciertos y justificar intereses de fondo.

JS: Al inicio parecía que sí. Con el cambio de ministro y la disolución del comité técnico se perdió la brújula.

¿Qué se siente que medio país hable con confianza y propiedad de lo que usted estudió por tantos años?

DP: Lástima, indignación, frustración. Da rabia que con todo lo que estudié, me discutan de tú a tú como si también hubieran estudiado 13 años. Con una hoja de Excel ya se creen epidemiólogos.

XSLL: Que deben cerrar las facultades de Medicina, porque la gente sabe de todo en este país. Y ahora Google da diplomas de cualquier especialidad.

JS: Frustración. Ahora cualquiera habla de medicina. Como si tratar vidas humanas fuera tan sencillo como abrir Google.

El papel del Colegio Médico.

DP: No han hecho nada. Ni siquiera se han atrevido a hacer un llamado de atención sin nombres.

XSLL: Ausente. Nulo. Han dejado que la chamanería se imponga a la ciencia sin siquiera llamar a capítulo a los farsantes.

JS: Nulo, permisivo y silencioso. Es decepcionante la falta de un pronunciamiento vertical contra la contratación de médicos, la disminución de la calificación del examen médico y los “colegas” que promueven la no vacunación.

Su mensaje a los antivacunas.

DP: Si quieren matarse, es su problema. Pero no traten de matar al resto de la gente ni a sus hijos. La única manera de resolver la pandemia es con las vacunas.

XSLL: Qué suerte tuvieron de que sus progenitores no fueron antivacunas. Esa es la bondad que tiene la ciencia: favorece incluso a sus propios detractores.

JS: La mayoría se vacunó y no lo dicen. Se aprovechan para sembrar temor y promover remedios caseros para hacer negocios. Como las inmunobombas.

Servicio comunitario a cambio del bono. ¿Se justifica?

DP: Otra improvisación. Como si ya no estuviéramos pagando por eso a quienes no se han bajado sus salarios. Habrá más pintores que brochas y escuelas que pintar. Ese bono les está sirviendo para hacer clientelismo de la manera más vulgar.

XSLL: Ilógico. El bono es para que la gente no se muera de hambre y cumpla con las medidas. Haciendo trabajo comunitario se van a contagiar. Además, para eso es que pagamos impuestos ya.

JS: No tiene ningún sentido, cuando ya hay funcionarios contratados para esos fines. Lo que deberían es implementar un plan de empleo y dejar a la gente trabajar.

¿Qué no le perdona al gobierno sobre lo actuado en esta pandemia?

DP: Tratar de convencernos de que los actos de corrupción son normales y justificables por estar en una pandemia.

XSLL: Aprovecharse del dolor de una pandemia para actos ilegítimos.

JS: La falta de rendición de cuentas, el pago a los cubanos y la vacunación clandestina. Para mí, imperdonables.

¿Cómo le explicaría a un extranjero la elección de Crispiano Adames como presidente de la Asamblea?

DP: Lo distraería con otra cosa. No hay forma de explicárselo sin que quedemos terrible. Esa fue la manera de decirnos que no les importa lo que pensemos. Lo único peor que eso era poner a Benicio.

XSLL: Más fácil es explicarle la plataforma tecnológica de la vacuna RNA mensajero. Y, ¿a qué extranjero le preocuparía saber quién preside la Asamblea de un país que está en todas las listas posibles?

JS: Los diputados, otra vez mostrando quién manda aquí. Pero quién sabe el contrapeso al Ejecutivo sea interesante…

Gaby Carrizo 2024. ¿Le da más o menos miedo que la pandemia?

DP: Wao. Más miedo, porque al final el virus sabemos lo que va a hacer…

XSLL: Me asusta más el futuro que el virus. Ya no se me ocurre nadie que pueda hacer las cosas distintas en este país.

JS: No es una buena comparación. Aún es muy temprano para ver ese panorama.

La operación de Martinelli fue…

DP: Otra raya para ese tigre. A mí lo que me preocupa es que cada vez que tiene que ir a un juicio se opera tres vértebras. Me preocupa que se le acaben.

XSLL: Enigmática. Aquí cualquier excusa es válida para esquivar la justicia.

JS: Otra vez, la demostración del uso de todos los recursos del expresidente. Eso no fue una cirugía de urgencia.

¿Qué debería pasarle a los médicos que se prestan para que sus pacientes evadan la justicia?

DP: La justicia también debería exigirles rendir cuentas.

XSLL: Como mínimo, una sanción ética. Y en casos repetitivos, el retiro de la idoneidad. Pero como el Colegio Médico y el Consejo Técnico de Salud son nulos…

JS: Los hospitales que los acreditan, el Colegio Médico y el Consejo Técnico deberían iniciarles una investigación.

¿En qué nos agarrará desprevenidos la próxima pandemia?

DP: En que no vamos a tener una infraestructura científica para afrontarla. Y vamos a tener que improvisar otra vez.

XSLL: Por lo visto, nos va a agarrar igual que en esta. No hemos aprendido nada.

JS: En lo mismo que esta pandemia. Con instituciones investigadoras en ciencia debilitadas y con pobre presupuesto.

Lo que más aprendió de la pandemia.

DP: Que es muchísimo más fácil lidiar con el virus que con la gente. Y que no aprendemos. A un perro le pegas tres veces por pasar por donde no debe y no pasa más nunca. Nosotros somos brutos.

XSLL: La falta de solidaridad y empatía. La mezquindad y el juega vivo, aun con mucha gente muriendo alrededor.

JS: La falta de solidaridad y el oportunismo para hacer cosas indebidas.