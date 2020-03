Cierran vías en Bocas del Toro para exigir a la población no salir de casa

Los moradores manifestaron que de no obedecer las medidas no descartan continuar con el cierre de la vía durante los próximos días.

“Frente a la situación hacemos de conocimiento a nuestros moradores de JIRONDAI que hemos consensuado con la comunidad de Pueblo Mesa y la autoridad comarcal, el cacique Genero Smith, tomar medidas como el cierre de la vía de Cañazas-Coclesito, donde solicitamos a la población no entrar ni salir y acatar las medidas de seguridad implementadas por las autoridades de salud. Los hermanos y hermanos que viven en la capital no deben viajar a estas áreas restringidas, estamos trabajando con autoridades de salud comarcal y quien no acate las mismas serán sometidos al castigo ancestral”, manifiesta la nota que lleva la firma la nota cacique Género Smith y el Frente Jirondai.

You May Also Like