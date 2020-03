Cierran vía; Interioranos no quieren a capitalinos

Un grupo de residentes de El Nance de San Carlos cerró la vía Interamericana, para evitar el paso de cientos de conductores que intentaban trasladarse al interior del país. El hecho se reportó a las 9:00 de la noche, una hora y minutos después, que las autoridades de Salud anunciaran medidas drásticas, entre estas un cerco sanitario en la ciudad capital para evitar la movilización masiva de la población hacia el interior del país. Unidades de la Policía Nacional se tralsladaron al sitio para intentar reabrir la vía, que a esa hora se encontraba con unos 25 moradores protestando y cientos de conductores detenidos ante el cierre. Los manifestantes explicaron que no desean que los de la “capital” le transmitan el coronavirus a los residentes del interior del país. Uno de los moradores que participó en la acción afirmó que el éxodo de cientos de personas inició ayer y desde entonces han pasado miles de conductores, situacióm qie causa temor ante un posible contagio. El hombre explicó también que había observado algunos de los viajeros llegar a los supermercados y comprar decenas de “pintas” (cervezas). Otro de los manifestantes se limitó a decir que el panameño no estaba tomando conciencia sobre la gravedad de la situación y no seguían las recomendaciones de las autoridades. Una hora despuéss, los moradores de MÁS INFORMACIÓN

