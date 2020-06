Cierran sede regional del Ifarhu en Veraguas, tras contagiarse funcionario de COVID-19

E n parte de las instalaciones del Ifarhu de Santiago se tiene instalado un albergue para un grupo de privados de la libertad de la cárcel que es el centro de posible contagio . Un padre de familia visiblemente molesto que llegó a este lugar y que no dio su nombre, dijo que es importante exigirles a las autoridades que expliquen y den informe no solo de casos de Covid-19 y de otros casos colaterales a esto de la pandemia.

Pino sostuvo que ve este asunto como algo que se quiere hacer para salir del paso y que aparte no se ha tomado en cuenta la parte de los padres de familias y la propia comunidad, los cuales también sería importante valorar sus aportes en una situación delicada y donde hay hambre y pobreza extrema, ya que es la condición de las comunidades lejanas donde los estudiantes no conocen la tecnología.

