Cierran la vía Interamericana por más de ocho horas; exigen a Sabonge que cumpla sus promesas

Por su parte, el gobernador Palacios, aceptó que hay que hacer los trabajos exigidos por la población, “pero no a la velocidad que ellos desean” porque no se puede, citó.

García expresó que el cierre se alargó porque originalmente Sabonge y una comisión estatal se reuniría con el pueblo para informarles del avance de la construcción de dicha carretera, reunión que este lunes no se dio. “Ha sido un total engaño porque no llegó el ministro al área”, dijo.

You May Also Like