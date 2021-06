Cierra periodo de postulaciones, 79 juristas aspiran al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Tambi´én aspira al cargo el magistrado suplente del Tribunal Electoral (TE); Gilberto Enrique Estrada. Entre los últimos aspirantes inscritos se encuentra además el ex Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, electo por la Asamblea Nacional, durante la administración del ex presidente Martín Torrijos.

Entre los aspirantes que hasta el momento han presentado sus documentos para aspirar se encuentran el ex magistrado suplente Abel Augusto Zamorano, el ex diputado de Cambio Democrático; Rubén Darío Frías Ortega, el actual magistrado de la Corte; Hernán De León, a quien justamente se le vence su periodo de 10 años en diciembre próximo

