Cientos de migrantes deportados por EEUU y México terminan en un pueblo remoto en Guatemala | Noticias Univision Inmigración

“Al colocar en familias de deportación acelerada que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, estamos dejando en claro que aquellos que no califiquen para permanecer en Estados Unidos serán deportados de inmediato”, precisó.

“De acuerdo con ese enfoque, el DHS reanudó los vuelos de deportación acelerada para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, dijo el Departamento en un comunicado.

