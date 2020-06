Científicos vigilan otro virus “con potencial de convertirse en pandemia”

El COVID-19 continúa siendo una gran amenaza para el mundo, varios países ven en aumento sus casos y otros ignoran las medidas de restricción para mitigar la propagación, mientras esto ocurre, científicos en China identificaron otro virus respiratorio “con potencial para convertirse en pandemia”.

Según un artículo publicado en el portal Science, investigadores encontraron que los cerdos en China se están infectando con mayor frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a los humanos. El estudio de la Academia Nacional de Ciencias, explica que entre más cepas del virus denominado G4 infectan al mismo cerdo pueden intercambiar genes en un proceso llamado “reordenamiento”.

Los investigadores, vigilan de cerca el virus de la gripe denominado G4 EA H1N1. Según explican, el virus es una combinación de tres linajes, similar al H1N1 que provocó una pandemia en el año 2009.

“La variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados”, explicó Edward Holmes, biólogo de la Universidad de Sydney.

A new finding that Chinese pigs are more and more frequently becoming infected with a strain of influenza that has the potential to jump to humans has infectious disease researchers worldwide taking serious notice. https://t.co/LgtaFXbRHn

— News from Science (@NewsfromScience) June 29, 2020