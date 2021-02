Científicos valencianos y americanos organizan un ‘challenge’ para detectar Covid en radiografías de tórax

Asimismo, el trabajo ha sido valorado “positivamente” por muchos laboratorios a nivel mundial y la Society for Imaging Informatics in Medicine se puso en contacto con el equipo del Banco de Imágenes Médicas de la Comunitat Valenciana para realizar este ‘Challenge de Kaggle’ en la detección de Covid-19 a través de la Radiología convencional de tórax.

Personal científico de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), en colaboración con la Society for Imaging Informatics in Medicine (SIIM), ha convocado un ‘challenge’ o desafío científico a nivel internacional para la detección de Covid-19 en radiografías de tórax a través de Inteligencia Artificial (IA).

