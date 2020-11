Científicos logran destruir células cancerosas con un novedoso método de ‘tijeras microscópicas’

“No hay efectos secundarios y creemos que una célula cancerosa tratada de esta manera nunca volverá a activarse”, declaró Dan Peer, el autor del método y experto de la Universidad de Tel Aviv en una entrevista a The Times of Israel. El científico definió esta tecnología como “una quimioterapia más elegante” y dijo que sueña con que reemplace a dicho procedimiento, que puede tener un impacto desastroso sobre la salud.

