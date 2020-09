Científicos hacen la foto con más detalle de la historia… a un brócoli

Sus datos se incorporarán al Legacy Survey of Space and Time (LSST) del Observatorio Rubin, “un catálogo de más galaxias que personas vivas en la Tierra y de los movimientos de innumerables objetos astrofísicos”. Usando la cámara LSST, el observatorio creará “ la película astronómica más grande de todos los tiempos y arrojará luz sobre algunos de los mayores misterios del universo, incluida la materia oscura y la energía oscura”.

