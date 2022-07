Científicos encuentran el secreto del nacimiento de los primeros agujeros negros del Cosmos

Las ideas anteriores sostenían que para formar una estrella primordial lo suficientemente grande como para dar a luz a un agujero negro supermasivo y crear un cuásar en los primeros mil millones de años del universo, un halo tendría que crecer hasta alcanzar proporciones masivas en condiciones especiales: que no hubiera otras estrellas demasiado cerca, que se formara hidrógeno molecular para mantener el gas genial y que los flujos supersónicos de gas mantuvieran el halo turbulento. Mientras el halo sea lo suficientemente genial y turbulento, no podrá cohesionarse lo suficiente como para encenderse como estrella, lo que prolonga su fase de crecimiento hasta que finalmente nazca con un tamaño tremendo.

You May Also Like