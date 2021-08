Científicos descubren que el vecino más cercano al Sol no es Mercurio sino este asteroide

Según Scott Sheppard, del Instituto Carnegie, este descubrimiento ayudará a completar el censo de los asteroides que eventualmente podrían impactar la Tierra. Sin embargo, hasta el momento no se puede comprobar el origen de ese cuerpo celeste. “Lo más probable es que el 2021 PH27 se desprendiera del cinturón principal de asteroides entre Júpiter y Marte , y que la gravedad de los planetas interiores moldeara su órbita en su configuración actual”, presupone el científico. No obstante, “puede que sea un cometa extinto, que viniera desde el Sistema Solar exterior […] y que la trayectoria de su viaje lo acercara al interior del Sistema Solar”.

You May Also Like