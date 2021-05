Científicos afirman que identificaron un nuevo coronavirus contagiado de perros a humanos

Otro aspecto importante es que no se demostró que el coronavirus haya sido la causa de la neumonía en los pacientes . Por el momento, ambos hechos están asociados. Pero para demostrarlo, se tendría que inyectar el virus a una persona y ver si reproduce la enfermedad, algo que la ética no permite.

Este hecho, no obstante, todavía no ha sido detectado. No ha habido ningún contagio entre personas, lo cual por ahora es un alivio . Pero el equipo de investigadores sostiene que podría tratarse del octavo coronavirus conocido que causa la enfermedad en las personas, según reportaron en la revista Clinical Infectious Diseases .

