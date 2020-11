Cienfuegos ya está en México; fue notificado de la carpeta en su contra

Salvador Cienfuegos llegó al aeropuerto de Toluca, Estado de México, a las 18:40 horas de este miércoles procedente de New Jersey, reportó la Fiscalía General de la República (FGR) . El arribo también fue confirmado mediante una carta a la jueza Carol Bagley Amon, donde se constaba que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos transportó de manera exitosa al ex titular de la Defensa Nacional (Sedena) .

