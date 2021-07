Ciencia inclusiva | La Prensa Panamá

En última instancia, las autoras exhortan a la comunidad científica, en particular a aquellos en posiciones de poder y privilegio, a tomar medidas enérgicas para ayudar a garantizar entornos de trabajo seguros y saludables para los científicos de diversos orígenes, y a promover un sistema de méritos más inclusivo en la ciencia, que abarque la naturaleza polifacética del impacto científico. Con estos cambios, el mundo científico no solo tendría una mayor capacidad para la innovación, que es esencial para abordar los desafíos urgentes de la actualidad, como las pandemias y el cambio climático, sino que sería un lugar mejor desde una perspectiva puramente humanista.

Spalding es afropanameña y una minoría entre los profesores titulares de OSU. Según un artículo de 2019 en el Chronicle of Higher Education , menos del 1% de los profesores titulares de OSU se parecen a ella. En el estado de Oregón, las cosas no son muy diferentes: solo alrededor del 2% de la población es negra o afroamericana, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Entonces, alrededor de OSU, los desafíos van desde la falta de representación en espacios predominantemente blancos donde se cuestiona su presencia o experiencia, hasta encontrar lugares para arreglarse el cabello (donde el cabello natural, como una representación de la negritud, a menudo se cuestiona o se ve como poco profesional).

Además, la productividad no siempre es indicativa de un ambiente de trabajo ideal, y estudios recientes muestran que los estudiantes de doctorado tienen el doble de probabilidades de experimentar problemas de salud mental, en comparación con la población general con una educación equivalente. Para las mujeres de color en los campos STEMM, la tendencia es aún más pronunciada. Se enfrentan tanto al sexismo como al racismo sistémico, además de a microagresiones diarias. La situación no es mucho mejor para las minorías sexuales.

