CIDH: Panamá debe reconocer el matrimonio igualitario

Garcés y su esposa Jessica son una de las cuatro parejas que esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre el no reconocimiento de sus matrimonios civiles celebrados en el extranjero. Enrique Jelenzky, también panameño, manifestó durante su testimonio que a pesar de conocer a su esposo desde hace 21 años, para que éste obtuviera residencia en Panamá tuvo que aplicar mediante una visa de inversionista, pues su matrimonio no fue reconocido a su regreso.

