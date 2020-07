“Cicerón es uno de los grandes intelectuales de la Historia”

¿Y en el Congreso o el Senado? No me parece que ninguno destaque de una forma decisiva desde el punto de vista de la comunicación.

… y se ha especializado en la oratoria. ¿Por qué cuesta encontrar a un político que hable bien? Nuestro sistema educativo no le presta importancia a la comunicación frente a otros como, por ejemplo, el inglés. Una parte fundamental de la comunicación pública es la memoria, esto lo enseñan Quintiliano, Cicerón y Aristóteles, y la hemos perdido, lo leemos todo. Además, los romanos le daban una enorme importancia a la imagen, cómo ponerse la toga, mover las manos… Luego, algo clave: el mundo clásico te da una forma de conocimiento del mundo y de nosotros mismos y eso nos permite ser más críticos y libres. Y yo me pregunto: ¿hay algo más importante que ser ciudadanos más libres?

Dice que en España tenemos olvidados a Adriano, Trajano y Teodosio mientras en el Reino Unido le hicieron una serie a Claudio. ¿A qué se debe? España es un gran país y yo me siento orgulloso de ser español, pero hay otros grandes países como Francia, Inglaterra y Alemania que estudian más latín y cultura clásica. Y la lengua y la cultura de los dos últimos no vienen estrictamente de la lengua y cultura latinas, aunque tienen mucha influencia. También cuidan más su pasado romano. Claudio ni siquiera era británico, pero lo tienen como si lo fuera, porque fue quien romanizó las islas. Tenemos que mejorar en ese sentido.

Y acababan en los bares… Les encantaban. Al acabar la jornada laboral, cenaban, tomaban unos vinos, tenían música en directo, etc. Eran apasionados del vino. Les gustaba también vestir de colores, cada temporada cambiaba la moda, y para teñir la ropa iban a las tintorerías, donde la lavaban y planchaban. Y las peluquerías eran unisex, se sentaban en una silla, les ponían una tela para no llenarse de pelos (sudarium) y había un espejo. Y como le tenían pavor a la calvicie, los chicos se ponían pelucas y se teñían tanto como las mujeres. Y usaban cosméticos.

Los romanos iban al barbero, a la tintorería, vivían de alquiler… ¿qué le llama más la atención? Me hace gracia, porque tenemos la idea, por las películas y las esculturas, de que los romanos vivían todos en chalets e iban con togas blancas. ¡Vivían en manzanas de hasta seis y siete alturas! Tenían terrazas, toldos, macetas… de hecho, se llegó a aprobar una ley para limitar el precio del alquiler; por supuesto, no lo consiguieron tampoco entonces en las grandes ciudades. En los chalés vivían solo unos pocos, los que tenían dinero, por tanto, para cuestiones tan básicas como lavar la ropa, cortarse el pelo o comer tenían que salir a la calle.

Ellos asumieron con naturalidad el divorcio y el matrimonio homosexual. A nosotros nos costó más. Una de las grandes lecciones del mundo clásico es que el progreso no es infinito, que la civilización se puede disolver. Tenemos la impresión de que nuestro modo de vida es permanente, pero ha llegado, no un meteorito del espacio, un microscópico virus de China para hacer ver lo frágiles que somos. Es lo que intento trasladar también con el libro, sobre todo con el último capítulo: el mensaje es que hay que vivir la vida. Algunas de las cuestiones en las que se ve claramente es la sexualidad, el divorcio, el matrimonio homosexual… Nosotros somos una cultura muy pudorosa.

Al leer cómo vivían y lo que hacían los romanos, no parece que haya pasado tanto tiempo. Claro, es que nos reconocemos en ellos. Cuando leemos cómo vivían, se relacionaban, qué hacían al salir de trabajar y en sus casas, quitando que no tenían tele y luz eléctrica, en lo demás somos romanos. Vivimos, amamos, reímos e insultamos como ellos. Si quitamos la tecnología y, obviamente, los avances en materia sanitaria, un romano se sentiría como en casa en una ciudad como las nuestras.

