Cibersociedad: el planeta conectado a la red

A pesar de todos los cuestionamientos a Facebook, su crecimiento en el número de usuarios se mantiene al alza. En el reporte correspondiente a 2020, la firma We Are Social estimó que la red fundada por Mark Zuckerberg tiene cerca de 2,740 millones usuarios. En el periodo enero de 2020 a enero de 2021, Facebook recibió 291 millones nuevos usuarios.

En cuanto al uso de redes sociales, son 4,200 millones de personas las que utilizan las redes sociales en todo el mundo. Más del 50% de la población mundial ya es usuario habitual de las redes sociales, según el informe elaborado por We Are Social y Hootsuite con fecha de enero de 2021 y, en los últimos 12 meses, cerca de 490 millones de personas se han sumado a alguna de estas plataformas.

