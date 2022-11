Chyno Miranda vivió en departamento pagado por Daddy Yankee y era maltratado en centro de rehabilitación, revela su asistente personal | Gente | Entretenimiento

Una serie de teorías conspirativas envuelven la vida del cantante venezolano Chyno Miranda, quien en este momento se encuentra internado en la clínica privada “El Cedral”, luego de ser sacado del Centro de Rehabilitación ‘Tía Panchita’.

Ahora es su asistente personal y relacionista pública, quien por primera vez dio declaraciones sobre la situación del artista. En una entrevista concedida al programa Chisme no Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, la colombiana Alexandra Jiménez rompió el silencio y dijo toda su verdad.

En esta entrevista Jiménez dijo que ella lo llevaba todos los días a sus terapias en Miami. Luego le pidieron que se fuera vivir en un apartamente con Miranda. “Este apartamento lo pagó el señor Daddy Yankee con su equipo, nos han apoyado muchísimo”, afirmó la comunicadora en referencia a la ayuda que brindó el ‘Big Boss’ al exintegrante de Chyno y Nacho.

Contó que en diciembre del año pasado Chyno tenía previsto irse de vacaciones por un mes, por lo que Jiménez quedaba al cuidado del apartamento y de las pertenencias de Miranda. “A los dos días me tocó irme del apartamento, yo dejé las cosas de Jesús, tengo pruebas hice videos”, aseguró en la entrevista publicada este lunes 7 de noviembre.

Chyno Miranda con su relacionista pública Alexandra Jimémenez.

Además dijo que el artista fue sacado de su propio departamento por orden de Yarubay Zapata Pérez, prima de Miranda. “Yarubay llamó a algunas personas para que lo sacaran, dijo que le iban a hacer unos exámenes médicos, y Jesús nunca más regresó a su casa”, reveló.

Jiménez, quien estuvo en comunicación con alguien del centro ‘Tía Panchita’, confirmó las “condiciones precarias” que días antes habían denunciado su novia Astrid Falcón y el estratega Irrael Gómez.

“Los tratos han sido terrible en esa clínica, él cuando salió en el video anunciando lo de su concierto, a él lo obligaron y si ven la boca, que está roja, es que a él lo estaban amordazando”, aseguró Jiménez, quien además señaló que el intérprete era golpeado en el lugar y dopado “para que no preguntara por su novia”.

“Lo levantaban a las tres de la mañana, lo hacían bañar con agua fría y lo dejaban en un rincón en una habitación”.

“Nos sentíamos presos, como en un manicomio, nos amarraban con camisas de fuerza”: los pacientes del centro de rehabilitación “Tía Panchita” hablan de los maltratos y abusos que recibían internados

Culpó a la prima de llevarse toda su ropa, lentes y demás pertenencias. Y apuntó que su ropa estaba amarilla y podrida. “Siempre estaba en cuarentena negra, que era encerrarlo en una habitación a oscuras, sin dejarlo ir al baño, sin comida. Lo tenían peor que un preso”.

“Jesús ha sido maltratado, ha sido víctima de esa clínica y víctima de Yarubay”, dijo e invitó a su madre Alcira Pérez a que ella mismo descubra la verdad con la fiscalía.

“Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo”: novia de Chyno Miranda sería quien le suministra las drogas, asegura su madre Alcira Pérez

Jiménez aseguró que en este momento el venezolano se encuentra bien en la nueva clínica privada. “Él está muy bien ahora. Él no está ni loco, ni nada. Está consciente, tiene muchas preguntas”.

“Él está feliz, está tranquilo, está con su mente clara… su felicidad está en que es libre”, añadió la asistente.

Afirmaciones que no coinciden con las de Alcira Pérez, madre de Miranda, quien fue abordada por un grupo de periodistas este lunes 7 de noviembre, tras visitarlo en la Clínica ‘El Cedral’. “No me gustó cómo está, está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él. Entonces, él no puede estar aquí, tengo que llevármelo en su momento debido. No puede estar aquí”, dijo de forma tajante.

Dejó claro que asistirá a los tribunales, pues no hay nadie que le pueda impedir que se lleve a su hijo. Nuevamente Pérez culpó a Astrid Torrealba Falcón de acercarlo a las drogas.

Dopado, fumando y tomando café: así encuentra la madre de Chyno Miranda al cantante en la clínica “El Cedral” y anuncia que acudirá a los tribunales para llevarse a su hijo

En tanto, la relacionista pública dijo que en algunas ocasiones Miranda mencionó que la mamá lo ponía ansioso. “Igual él la ama profundamente”.

Noviazgo con Astrid Falcón

Jiménez también se refirió a la actual novia de Miranda, Astrid Falcón, con quien ya estaba viviendo desde que estaba en Miami. “Es una muchacha de una familia muy bien, es ingeniera civil, profesional, ella no necesita el dinero de Jesús porque ella tiene su dinero”, manifestó la colombiana.

¿Cuál es el Instagram oficial de la novia de Chyno? Astrid Torrealba Falcón denuncia cuentas falsas y pide respeto

Aseguró que fue testigo del sufrimiento de Falcón durante estos diez meses en los que no pudo ver a Miranda. Y que ella siempre estuvo al tanto del estado de su novio. “En la clínica había una persona que nos daba mucha información, tocaba pagarle, eso sí”.

Los mensajes que publicó la novia de Chyno en su cuenta de Instagram oficial.

“Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto, Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión”, dijo Falcón en una historias compartidas en su cuenta de Instagram oficial. (I)