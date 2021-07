Chyno Miranda: cómo el COVID-19 le provocó una encefalitis al cantante cantante | Chyno y Nacho | Celebs nnda nnlt | CHEKA

“Es frecuente que las personas que sufren de encefalitis pueden tener recaídas en su evolución. No es una evolución lineal, no es a lo que estamos acostumbrados a ver en las encefalitis provocadas por bacterias, que una vez que inicia el tratamiento la recuperación en prograsiva y lineal. Sin embargo, en este tipo de enfermedades virales, nuevas y que todavía no alcanzamos a comprender cómo está enfocado su evolución, pues pueden presentarse recaídas”, agregó el doctor.

En particular sobre el caso del Chyno Miranda, el especialista explicó que las personas que sufren encefalitis como consecuencia del COVID-19 tienden a tener recaídas y que el proceso de evolución no es lineal como en otros casos.

