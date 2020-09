¡Chuzo! Ozzy Osbourne intentó matar a su esposa Sharon Osbourne

“Él estaba sentado tranquilamente en un sillón, voltea y me dice: ‘Hemos tomado la decisión de que tienes que morir’, de repente se avalanzó sobre mí y empezó a estrangularme. Se tiró encima de mí y yo estaba intentando agarrar cualquier cosa para defenderme. Al final encontré el botón del pánico y lo presioné. Cuando recobré el conocimiento la policía estaba allí”, declaró Sharon en un nuevo documental titulado ‘The Nine Lives of Ozzy Osbourne’.

